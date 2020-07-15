Потери воды в Донецкой области составляют около 65%, – ДонОГА

Из-за повреждения канала «Северский Донец – Донбасс» и водопроводов потери воды в Донецкой области составляют около 65%. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

Она отметила, что сейчас Донетчина, как и Луганщина, относится к маловодным регионам страны. Объем воды, которую поставляет компания «Вода Донбасса» из канала «Северский Донец – Донбасс», при круглосуточной поставке обеспечит лишь 85% потребностей Донецкой области.

Но сама магистраль повреждена – где-то исчерпала свои эксплуатационные ресурсы, где-то от последствий военных действий. «У нас есть повреждения как водоводов, так и самого канала "Северский Донец – Донбасс". При наличии воды у нас за прошлый год потери на самом канале в Славянском районе примерно 60-65%. Это очень большой показатель. Нам нужно ремонтировать канал, т.к. это единственный источник водоснабжения для Донецкой области. А в водопроводах, в сетях потери воды составляют около 45-50%, в зависимости от городов», – рассказала Гусева.

Из-за всех этих проблем воды в некоторых населенных пунктах не хватает, поэтому города и КП «Вода Донбасса» вынуждены вводить подачу воды населению по графику.

«У нас 57 населенных пунктов – села и поселки – не имеют централизованного водоснабжения. Там водоснабжение идет из колодцев. Это не населенные пункты у линии разграничения. Просто в этих селах никогда не было центрального водоснабжения. Раньше здесь использовали воду из скважин, но за последние 5-6 лет она стала некачественной. Поэтому люди вынуждены перейти на колодцы, также международные организации обеспечивают такие села привозной водой», – дополнила чиновница.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»