RU
Все новости

Большая стройка: На Луганщине за три месяца отремонтировали дорогу (Фото)

15.07.20 19:13
Фото: Facebook Юрий Голик
Фото: Facebook Юрий Голик

В Луганской области завершили ремонт дороги от Станицы Луганской до Северодонецка. Об этом сообщил координатор национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик на своей странице в Facebook.

«Еще одно ранее малопроезжаемое направление, отчего-то именуемое дорогой, за три месяца превращенное в идеальную трассу. Дорога от пункта [пропуска] с временно оккупированной территорией до Северодонецка», – написал Голик.

Он добавил, что открытие дороги намечено на июль, «как и было обещано».

Юрий Голик опубликовал фото отремонтированной трассы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк