Большая стройка: На Луганщине за три месяца отремонтировали дорогу (Фото)

В Луганской области завершили ремонт дороги от Станицы Луганской до Северодонецка. Об этом сообщил координатор национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик на своей странице в Facebook.

«Еще одно ранее малопроезжаемое направление, отчего-то именуемое дорогой, за три месяца превращенное в идеальную трассу. Дорога от пункта [пропуска] с временно оккупированной территорией до Северодонецка», – написал Голик.

Он добавил, что открытие дороги намечено на июль, «как и было обещано».

Юрий Голик опубликовал фото отремонтированной трассы.