Разбиты снарядами и сети в «ДНР»: В ДонОГА рассказали о проблемах с водой в прифронтовых городах

В Донецкой области основные прифронтовые населенные пункты, в которых наибольшие проблемы с водоснабжением – это города Торецк, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и поселок Зайцево. Причем нюансы у каждого города свои. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

Например, у Марьинки и Красногоровки водоснабжение раньше шло из Донецка. С началом боевых действий эти водопроводы были перебиты, и Марьинка с Красногоровкой остались без воды. В 2016 году к ним было проведено техническое водоснабжение из Покровска. «И только в этом году мы разработали проект обеспечения питьевой водой. Но теперь нужно искать деньги на его реализацию», – отметила Гусева.

Водоснабжение Торецка идет от Горловской фильтровальной станции, которая сейчас находится на неподконтрольной Украине территории. «Поэтому из-за боевых действий водогон диаметром 900 мм очень давно поврежден. И три года нам не дают режим "тишины", чтобы мы могли его починить. Поэтому наша "Вода Донбасса" не может его отремонтировать, и Торецк очень часто без воды», – рассказала чивновница.

Авдеевка получает воду от Донецкой фильтровальной станции, которая находится в «серой» зоне. И в результате боевых действий город также время от времени остается без воды.

Напомним, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. Кроме того, есть населенные пункты, в которых вообще нет водоснабжения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»