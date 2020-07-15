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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и Минские соглашения

15.07.20 19:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 15 июля, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили реализацию Минских соглашений и ситуацию на Донбассе, передает «Европейская правда».

«В центре внимания обсуждения было выполнение Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии», говорится в сообщении на сайте канцлера.

По информации на сайте Кремля, в телефонном разговоре Путин говорил Меркель о «контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить содержание Минских договоренностей».

«Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу – заводит в тупик переговорный процесс», говорится в сообщении.

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