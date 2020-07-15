Спят по 4 часа: Как на Луганщине собирают пшеницу

На Луганщине продолжаются жатва. Сейчас собрано около 30% от всех посевных площадей, выделенных под озимую пшеницу в регионе. С пяти утра комбайнеры в поле. Работают пока не стемнеет. Отдыхают от 4 до 5 часов в сутки, передает «Громадське радіо».

Агроном Петр Бахмет говорит, что на сбор урожая дается две недели, иначе может потерять качество зерна. «Процесс включает посевную, пропашную, уборку, химобработку, подсолнечник, посев озимой. И уборка должна укладываться в 12 дней. Бывает такое, что не успел и посеял в конце ноября ну и случайно получив урожай. Посевная должна проходить тогда, когда агротехнический срок приходит», – пояснил он.

Хозяйство «Властелин», на котором работает Петр, это чуть больше 4,5 тыс. гектаров земли. В этом году урожай озимой пшеницы удался, считает агроном. «Средняя урожайность на сегодня – 49 центнер по хозяйству. Если последние года четыре взять, то сейчас – это высокий урожай, несмотря на все невзгоды, которые шли в период вегетации роста озимой пшеницы. Начиная от зимы бесснежной, нехолодной, без спячки, весна – засуха, март без осадков, апрель без осадков, майские заморозки. Среднее у нас 42-45 миллиметров осадков, а у нас выпало 54 миллиметра осадков в мае. И это перекрыло все проблемы предыдущих периодов», – констатирует Бахмет

У соседей «Властелина» урожай еще лучше, говорит владелец Валерий Каут и боится не сглазить: «Тяжелый очень год. Затяжная весна была, но мы с пшеницей. Если даст бог, уберем, будем с пшеницей. На данный момент 60 центнер с гектара. 6 тонн – это очень такое у нас редкое явление».

6 тонн, о которых говорит Каут, – это урожай с одного гектара. А общая площадь, с которой должны собрать озимую, – более полутора тысяч гектаров. Всего же его хозяйство – 4,5 тыс. гектаров.

Валерий по образованию не агроном. Всему научился сам. Делится секретом своего успеха. «Когда Украина стала независимой, так некоторое время не мог приспособиться. А затем приехал к отцу, а он говорит: с нами не оасчитываются фермеры, а я ему говорю: забери свою землю и обрабатывай сам. А он мне говорит – ты не сможешь. И вот с этого все началось. Сначала взяли 20 гектаров, на следующий год 300 добавили, а сейчас – 4,5 тысячи», – говорит он.

Ранее жатва была очень тяжелой для людей – приходилось работать серпами в самый жаркий месяц года. Сейчас комбайны хоть и недешевое удовольствие, но собирать урожай значительно легче, да еще и с комфортом. В новых комбайнах – множество датчиков, которые фиксируют работу агрегата и его качество, а также они оборудованы кондиционером.

«Комбайн называется Нью Холланд. Молотит от 250 до 270 тонн в день. По 8 – 10 часов в день. Спать за рулем хочется. Есть кондиционер. Условия хорошие. Не жаркое. Все хорошо», – делится комбайнер Иван Гиманов.

На этих хозяйствах Кременщины уже почти собрали урожай. А вот всего по Луганщине жатва выполнены только на 13%, говорит заместитель директора Департамента агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации Любовь Бескоровайная. «Озимых у нас посеяно 284 тыс. гектар. 30% можно сказать, мы уже обмолотили. Средняя урожайность на сегодня 34 центнера с гектара», – сказала она.

Также есть и потери. В этом году град, что прокатился Новоайдарским, Старобельским и Станично-Луганским районами, унес около 15 тыс. гектаров посевов озимой пшеницы. Но, по прогнозам Бескоровайной, Луганщина все равно будет весь год с хлебом, потому что в этом году урожай зороший.

Жатва продлится еще неделю. Затем – короткий перерыв и уже в августе планируют собрать подсолнечник.