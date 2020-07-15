Медики Рубежного получили еще 3 современных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

8 июля Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал Центральной городской больнице Рубежного (Луганская обл.) три аппарата искусственной вентиляции легких. Это часть рекордной партии помощи из 70 аппаратов ИВЛ, доставленной Фондом в Украину 1 июля. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц свыше 200 высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы перешли экватор в плане доставки этого оборудования в Украину – в страну привезены свыше 100 аппаратов ИВЛ. Около 40 аппаратов уже переданы врачам, и в ближайшее время эта цифра будет удвоена. Сегодня Фонд передает сразу три аппарата врачам Рубежного. Таким образом, местная Центральная городская больница получила уже пять аппаратов ИВЛ от Фонда – первые два были вручены медикам три недели назад», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай поблагодарил Фонд Рината Ахметова за системную помощь и отметил, что медицинское оборудование, которое передает Фонд, закрывает значительную долю потребностей региона. «Рубежанская больница – профильная. Больных в первую очередь везут именно сюда. Хотелось бы, чтоб эти аппараты никогда не понадобились, но понимаю, что такое невозможно. Учитывая, что болезнь смертельно опасная, переоценить важность аппаратов ИВЛ сложно. Особенно сейчас, когда купить такое оборудование практически невозможно», – сказал Гайдай.

Луганщина среди тех областей, кому Фонд Рината Ахметова вместе с бизнесами SCM помогает на постоянной основе. В том числе в рамках кампании по борьбе с коронавирусом. «В апреле Фонд Рината Ахметова и вместе с ДТЭК передал региону 30 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19, в мае – 6 тысяч защитных костюмов, санитайзеры, аксиометры, пульсометры, средства индивидуальной защиты. В июне медики Луганской области получили от Фонда Рината Ахметова 4 современных аппарата ИВЛ. Сегодня мы передаем врачам еще 6 аппаратов, 3 из которых будут спасать жизни тяжелых пациентов в Лисичанске и 3 – в Рубежном», – отметил представитель ДТЭК Виталий Шевченко.

Два аппарата, переданных Фондом ранее, уже спасают жизни. «Сейчас получаем еще три. Конечно, это облегчит труд реаниматологов, улучшит качество оказания медицинской помощи нашим больным и спасет много жизней», – сказала заместитель главного врача Рубежанской Центральной городской больницы Нина Осыченко.

В пресс-службе напомнили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской̆, Донецкой̆, Днепропетровской̆, Полтавской̆, Тернопольской̆, Ровенской, Закарпатской̆ и Харьковской̆ областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь Украине спасать жизни людей. Он реализуется в рамках Программы Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях"» – резюмировали в Фонде.