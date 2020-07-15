На Донетчине создают центр пластической и челюстно-лицевой хирургии

В Мариуполе на базе городской больницы №1 планируют открыть новое направление – пластической и челюстно-лицевой хирургии. Соответствующий меморандум был подписан сегодня, 15 июля, между лечебным учреждением и Всеукраинской ассоциацией челюстно-лицевой хирургии, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, для Мариуполя – это еще один шаг на пути улучшения предоставления медицинских услуг.

«Наша задача – модернизировать нашу медицину не только в плане оснащения современным оборудованием и ремонтом, но и развития высокопрофильной медицины. Меморандум дает начало новому направлению – пластической и челюстно-лицевой хирургии. Открывает новые возможности для людей. Теперь у мариупольцев не будет необходимости ехать в другие города за медицинской помощью», – подчеркнула Ксения Сухова.

На базе больницы №1 будут проводить необходимые операции на челюстно-лицевой области после аварий, оперативных вмешательств, а также выполнять реконструкцию участков головы или шеи, чтобы пациенты смогли вернуться к повседневной жизни. Для врачей будут организованы конференции и обучающие семинары.

Председатель ассоциации, известный киевский врач Василий Рыбак отметил, что в рамках сотрудничества в Мариуполе будут внедрены новые методы диагностики и лечения.

«Главная цель для нас – поделиться опытом с коллегами, подготовить специалистов, которые будут предоставлять высококлассную помощь и в дальнейшем. База в больнице очень хорошая. Мы будем приезжать к вам и проводить консультации, операции», – подчеркнул Василий Рыбак.