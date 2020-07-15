Юристы рассказали, как жительница Мариуполя отсудила алименты в 50% доходов экс-мужа

Жительница Мариуполя отстояла право своих двух детей на получение алиментов, причем суммарно суд присудил отцу выплачивать 50% своих доходов. Об этом рассказали в Региональном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Донецкой и Запорожской областях.

Валентина одна воспитывает сыновей-близнецов, со временем муж перестал выплачивать алименты. Она обратилась в суд за получением судебного приказа о принудительном взыскании алиментов с отца.

Причем, ст. 183 Семейного кодекса Украины предусматривает, что в случае обращения в суд с заявлением о взыскании алиментов на двоих детей, алименты назначаются в размере одной трети заработка (дохода). Вместе с тем, законодательством не запрещено обращаться в суд с заявлением о взыскании алиментов на каждого ребенка отдельно, при этом предельный размер взысканий не должен превышать 50%.

Поэтому, в суде Валентина просила ежемесячно взимать средства на каждого из сыновей в размере 1/4 части всех видов заработка (дохода) бывшего мужа.

«У меня не было другого выхода, мне нужно воспитывать детей. Водить их в школу и секций, лечить. Обещаниям мужа я уже не верила», – рассказывает Валентина.

Суд удовлетворил требования женщины. В результате были получены два судебных приказа на каждого из сыновей.

Но бывший муж обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов, мол, взыскание половины всех видов заработка (дохода) не позволяет ему обеспечивать себя и свою новую семью. Поэтому просил суд уменьшить размер алиментов до 1/3 части всех видов его заработка.

Дело в том, что после развода бывший муж Валентины сошелся с женщиной, которая имела собственного несовершеннолетнего ребенка, однако свои отношения они не зарегистрировали и проживали в гражданском браке.

Валентина в свою очередь обратилась в Мариупольский местный центр за помощью. Юрист центра Алена Данилевская помогла собрать все необходимые доказательства, подтверждающие факт самостоятельного воспитания клиенткой детей. Кроме того, во время представления интересов клиентки в суде, она обратила внимание на то, что истец не предоставил подтверждения, свидетельствующие об изменениях материального / семейного положения, а также ухудшение или улучшение здоровья. Проживание же в не зарегистрированном браке с женщиной, у которой есть собственный несовершеннолетний ребенок, не говорит о его обязанность содержать как гражданскую жену, так и ее ребенка, такое требование является несправедливой по отношению к двум его родных сыновей.

Решением суда в исковых требованиях бывшего мужа по уменьшению размера алиментов было отказано.

«Согласно действующему законодательству алиментами на ребенка называют средства, которые выплачиваются ребенку одним из родителей и являются собственностью ребенка. Родители (опекуны) должны тратить их исключительно на ребенка. Родители могут платить алименты добровольно, однако если согласия достичь не удалось, решение об их уплате принимает суд. Содержание детей до достижения ими совершеннолетия – это общий долг обоих родителей независимо от того находятся ли они в браке или нет», – прокомментировала Данилевская.