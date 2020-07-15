На море, в лесу, в степи: На Донетчине планируют открыть палаточные лагеря для отдыха детей и молодежи

В Донецкой области в августе текущего года планируют открыть четыре палаточных лагеря для отдыха молодежи и детей. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила на брифинге начальник управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, профильное управление поддерживает работу палаточных лагерей при условии выполнения их организаторами всех карантинных требований.

«Общественные организации сейчас обращаются с такими вопросами. Есть такая потребность. Тем более, что детские учреждения сейчас не работают», – отметила Лилия Золкина.

При содействии облгосадминистрации планируют открыть 4 палаточных лагеря: на Азовском побережье – в Мариуполе, в Лиманской лесной зоне – в Щурово, в Лиманской ОТГ, на территории заповедника «Каменные Могилы» – в Никольской ОТГ, а также в Марьинском районе, в Курахово – лагерь военно-патриотического направления.

В данное время выделены средства на закупку оборудования для двух лагерей.

Всего в Донецкой области могут открыться около 10 палаточных лагерей, учитывая те, что устраивают общественные организации.

Лилия Золкина отметила, что это очень мало. К примеру, в Сумской области насчитывается порядка 100 подобных лагерей.

«Поэтому наше управление приняло линию на развитие молодежной инфраструктуры: молодежные центры, палаточные городки. На следующий год мы будем предлагать новый проект по созданию свободных пространств на воздухе для молодежи», – добавила начальник управления.

Такое «свободное пространство» будет включать хорошо оборудованную площадку, где бы молодежь могла собираться по вечерам, петь, смотреть фильмы. Особенно актуальным такой проект будет для сельской местности.