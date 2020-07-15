Труднее продать желтые: Житель Попасной ушел с госслужбы и открыл салон цветов (Фото)

Валерий Куликов – предприниматель из Попасной, первым предложил городу такую услугу, как доставка цветов. В 2017 году толчком для открытия бизнеса для него стал уход с госслужбы, передает «Попасная.city».

Несколько месяцев его одолевали сомнения: будет ли востребована услуга доставки цветов, а нужны ли вообще местным жителям цветы, ведь в городе немало тех, кто выращивает свои на приусадебных участках.

Куликов рискнул и открыл студию цветов и декора «Romantic». «Базовые знания почерпнул в школах флористики Харькова и Киева, а далее уже "импровизировал" – собирал идеи в интернете и придумывал что-то сам. Многое сначала удивляло: например, то, что срезанные цветы необходимо хранить в холоде. Как раз в помещении, которое арендовал, одна комната не отапливалась», – рассказывает он.

Предприниматель учился упаковывать букеты, создавать композиции, изучал рынок фурнитуры для оригинальной подачи цветов. Не удалось избежать и ошибок: в начале деятельности Валерий добавлял в вазоны с цветами рюмку водки, думая, что это помогает цветам сохраняться дольше.

Совет оказался абсолютно бесполезным. Позже он узнал, что таким образом обеззараживают воду, но без этого можно легко обходиться. Для срезанных растений достаточно, чтобы им часто меняли воду, подрезали и обрывали высохшие лепестки.

Предприниматель вспоминает, что особенных сложностей в начале работы студии «Romantic» не было: контакты с поставщиками цветов наладили быстро, в сфере налогов бывший госслужащий разобрался без труда. Со временем удалось открыть еще одну студию.

Важным для Куликова стал активный отклик в социальных сетях интернета на новую услугу. Люди интересовались ассортиментом и ценами, а также графиком работы.

«Я сам столкнулся с ситуацией, когда вечером на выходных в городе негде было купить цветы. Поэтому решил, что мой салон будет работать без выходных, а цветы мы будем привозить людям даже ночью», – рассказывает предприниматель.

Некоторые попасняне действительно хотят сделать сюрприз своим близким и порадовать их букетом в первые минуты дня рождения, то есть в полночь.

В цветочную студию привозят свежие цветы три раза в неделю. Непроданные сначала предлагают купить по уценке, а затем их все же приходиться выбрасывать.

«В своих предпочтениях горожане традиционны: чаще всего покупают розы и хризантемы. Сложнее всего продать цветы желтого цвета. Многие клиенты доверяют приметам и с опаской смотрят на желтые тюльпаны или розы», – делится флорист.

Женский и мужской букеты отличаются: для дам создают яркие и разнообразные композиции, в которые входят любые цветы из ассортимента, а мужской вариант обычно «строже» – это классические красные розы или же темные эустомы.

Нередко у Куликова для своих избранниц мужчины заказывали букеты из 51 и 101 розы. Валерий обязательно помогает флористам в таких случаях, ведь самостоятельно им собрать такую охапку непросто.

Частое явление в этом салоне – это заказы из-за границы. Попасняне, которые сейчас живут и работают в Израиле, Канаде, Польше и других странах заказывают букеты на праздники для своих родственников. Неожиданные презенты от близких, которых они не видят годами, радуют людей, в буквальном смысле, до слез.

Большинство цветочной продукции в студиях – импортное: из Голландии или Польши. С сожалением предприниматель замечает, что в Украине мало фирм, которые выращивают цветы. Одна из таких поставляет Валерию розы. Правда, поставщик не решается приехать в прифронтовую Попасную, поэтому предпринимателю самому приходиться ездить за ними. Выращивать цветы самостоятельно у Куликова не получается – попросту нет времени.

«Вырастить цветы – это не просто посадил, полил, а потом взял и срезал. Им нужно уделять внимание, постоянно ухаживать. Цветы чувствуют отношение к ним», – заключает он.