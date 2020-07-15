На Донетчине женщина за 800 долларов заказала убийство бывшего мужа с инвалидностью

Жительница города Константиновка (Донецкая обл.) за 800 долл. США заказала убийство своего бывшего мужа. Киллер должен был утопить жертву в пруду, в результате чего общая квартира перешла бы в собственность злоумышленницы. Полицейские инсценировали смерть потерпевшего, а заказчицу задержали сегодня, 15 июля, при передаче денег исполнителю преступления, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Правоохранители установили по оперативной информации, что в Константиновке 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее бывшего супруга.

«Злоумышленница передала киллеру фото жертвы, задаток в размере 4500 грн и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. По плану убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде, если тело когда-то найдут, ведь мужчина имеет инвалидность. Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления. Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем», – рассказали в полиции.

При передаче второй части вознаграждения в сумме 600 долл. заказчица была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обысков у нее изъяли фотографии «убитого», которые киллер предоставил в качестве доказательства выполнения задания, паспорт потерпевшего, а также подписанные документы на жилье и ключи от квартиры. Перед тем, как рассчитаться с исполнителем, организатор убийства проверила подлинность доверенности у нотариуса.

Женщине инкриминируют ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Подготовка заказного убийства»). Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

До избрания меры пресечения ее поместили в следственный изолятор Мариуполя.