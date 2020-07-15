COVID-19 за сутки: На Донетчине коронавирусом заболели 9 человек (Карта)

Сегодня, 15 июля, в Донецкой области зарегистрированы 9 новых случаев COVID-19. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Из заболевших:

4 – в Мариуполе (мужчина 64 лет и женщины 9, 30 и 47 лет);

2 – в Славянске (женщины 46 и 59 лет);

по 1 в Краматорске (женщина 56 лет), Константиновском (мужчина 45 лет) и Великоновоселковском (мужчина 26 лет) районах.

Среди заболевших в Мариуполе – один медработник.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 776 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 291 пациентов;

находятся на лечении – 475 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 июля в Украине COVID-19 заболели 55 607 человек (28 131 пациент выздоровел, 1 427 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 98 случаев инфицирования (выздоровели – 75 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 426 случаев COVID-19 (выздоровел 661 человек, летальных случаев – 84), в «ЛНР» – 577 случаев COVID-19 (выздоровели 487 человек, летальных случаев – 14).