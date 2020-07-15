В повестку дня Рады не включили скандальный языковой законопроект

Верховная Рада Украины опубликовала повестку дня пленарного заседания, которое состоится завтра, 16 июля. Всего на рассмотрение вынесли 40 вопросов. Языковой законопроект № 2362 нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского среди них отсутствует, передает «Громадське радіо».

При этом, по информации народных депутатов, завтра планировали рассмотреть законопроект № 2362. Этот проект закона предлагает продлить срок права получения образования на языке национального меньшинства, что не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года.

Также на 16 июля под стенами Верховной Рады активисты объявили акцию «Руки прочь от языка!».

Напомним, что 13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы Верховной Рады законопроект об изменениях в части обучения на украинском языке в учебных заведениях. Автор документа – член фракции монобольшинства Максим Бужанский.

При этом Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики отклонил данный законопроект нардепа 17 июня.