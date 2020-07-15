Привезли из Польши: В Славянске показали, что осталось от знаменитой карандашной фабрики (Фото)

В Славянске в советское время работала карандашная фабрика, прославившая город на всю страну. Об этом сейчас напоминают только карандаши-гиганты, которые вели к воротам фабрики, передает «Сайт города Славянска».

Предприятие начало свою деятельность еще в 1915 году, основание фабрики связывают с именем польского инженера Станислава Маевского.

Его первая карандашная фабрика была основана в Варшаве в 1889 году, затем из-за роста объемов производства предприятие перевезли в село Прушков под Варшаву.

Во время Первой мировой войны летом 1915 года, отступая из села Прушков, российское военное командование отдало приказ эвакуировать вглубь России уцелевшее оборудование фабрики. Так фабрика попала на станцию Ново-Славянск, Харьковской губернии.

Сюда же выехали вместе с семьями Станислав Маевский и его ключевые сотрудники. Через некоторое время Маевский начал производство карандашей на новом месте.

Через год после революции 1917 года Маевский был вынужден вернуться в Польшу и восстанавливать производство, оставив все оборудование в Славянске. Вывезти оборудование из Славянска ему уже не удалось и понесенные Маевским ущерб оценивается в сумму около 1 млн руб.

Между тем, в Славянске производство возобновилось только в 1922 году.

В 1924 году с фабрики вышли первые советские карандаши. Производили графитовые с разной степенью твердости, а также цветные карандаши для рисования 12-ти цветов.

Во время Второй мировой войны фабрика была разрушена, ее восстановили в конце 1943 года.

Пик производства пришелся на 1978 год, когда за год выпустили 320,6 млн штук карандашей.

География потребителей карандашей Славянской фабрики была большой: все республики СССР, а также Англия, Куба, Монголия.

После 1991 года фабрика еле выживала, искала новые формы выпуска. Здесь пытались производить карандаши в бумажной оболочке («Этюд») и различных направлений (по стеклу, по тканям, по металлу, косметические, полимерные и т.д.), а также краски, пластилин, крем для обуви, церковные и хозяйственные свечи и даже почтовые конверты.

В 1992-1993 годы предприятие стало ЗАО «Самоцветы», прекратила свою работу примерно в 2005 году.

Сейчас от производства карандашей уже ничего не осталось, попасть на территорию бывшей фабрики невозможно – останки огорожены высоким забором. Некоторые здания используются для производства керамики.