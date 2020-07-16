«Шахтер» обыгрывает «Колос»

В 31-м туре Премьер-лиги ФК «Шахтер» принимал «Колос». «Горняки» в оставшихся играх чемпионата продолжают кадровые эксперименты, и 15 июля Луиш Каштру выпустил, пожалуй, самый молодой состав в этом сезоне: Трубин с капитанской повязкой занял место в воротах, Сиприано и Вакула – на флангах обороны, Пихаленок – в опорной зоне, Мудрик – слева в полузащите, Сикан – в центре нападения. В усиление в старте вышли более опытные Хочолава и Тайсон, сообщает пресс-служба «горняков».

«Оранжево-черные» с первых минут старались действовать максимально агрессивно в атаке, и уже в дебюте партнеры дважды выводили на ворота Сикана: в первом случае не позволил пробить защитник ковалевцев, а во втором удар с острого угла был мимо цели. Тут же проверил свой дальний выстрел Вакула – неточно. Отличный момент представился Маркосу Антонио, однако бразилец не реализовал выход один на один, попав в ногу Кучеренко. «Колос» ответил на это ударами Морозко и Бондаренко, но обе попытки оказались неудачными. Перед перерывом именинник Майкон заработал опасный штрафной и сам же его исполнил – выше ворот. А через минуту уже Анатолий Трубин выручил хозяев, взяв единственный в первой половине удар гостей в створ.

В самом начале второго тайма «Шахтер» вышел вперед. Сиприано подключился к атаке, в штрафной получил мяч от Маркоса и в борьбе с двумя соперниками пробил точно в левый нижний угол – 1:0. Ковалевцы тут же могли отыграться (удар Бондаренко головой пришелся рядом со штангой, а очередную «пушку» Морозко отразил Трубин), «горняки» же имели возможность закрепить перевес (Сикан в штрафной обыграл Кучеренко, но ушел в лицевую и не сумел пробить). На 63-й минуте Луиш Каштру провел массовую замену и бросил в бой сразу четверых свежих футболистов – Марлоса, Патрика, Соломона и Мораеса. При этом во второй половине тайма темп игры заметно упал, а вместе с этим и почти исчезли опасные моменты. Можно вспомнить разве что фланговые подачи Вакулы и Марлоса, оставшиеся без завершающего удара, а также эпизод, когда Тайсон выводил на ворота Мораеса: форвард упал после контакта с Ефремовым, однако свисток арбитра промолчал. В компенсированное время «оранжево-черные» все же поставили красивую точку в матче: Марлос блестящей передачей вырезал мяч на Жуниора, который уверенно переиграл голкипера.

2:0 – «Шахтер» побеждает в поединке с «Колосом», а Мораес забивает свой 20-й мяч в нынешней УПЛ.

Заключительный матч чемпионата-2019/20 команда Луиша Каштру проведет 19 июля с «Александрией». Начало в 19:30.

«Шахтер» (Донецк) – «Колос» (Ковалевка) – 2:0 (0:0)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей.

Голы: 1:0 Сиприано (49), 2:0 Мораес (90+4).