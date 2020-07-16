Другого такого в Северодонецке нет: Переселенка открыла кабинет подолога-косметолога (Фото)

На Луганщине переселенка развивает услуги подолога-косметолога. Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Ольга Шеденко – из Луганска. Ее семья покинула город в 2014 году, когда там начались боевые действия. Сначала переехали в Киев, потом – в Северодонецк.

В июле 2020 года Ольга открыла кабинет подологии (ухода за стопами) и эстетики. Она предоставляет услуги по уходу за ногами, делает медицинский педикюр, коррекцию ногтей. Ее клиенты – женщины и мужчины, которые хотят иметь здоровые и красивые ногти.

При содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Ольга участвует в программе менторской поддержки и формирует стратегию развития.

Ольга – мать троих детей, она долгое время не работала, воспитывала дочерей и сына. Но было хобби – научилась делать маникюр и педикюр. В прошлом году при содействии Датского совета по делам беженцев училась основам подологии в Киеве на курсах. Понемногу начала покупать необходимое оборудование и инструментарий для работы.

«Если заточить маникюрные ножницы стоит 100 грн, то инструмент подолога – 800 грн. Я приобрела весь необходимый инструментарий, подологический аппарат», – рассказала Ольга.

На оснащение она потратила частично свои деньги, частично помог грант от общественной организации «Альянс». Только после этого женщина решилась на собственный кабинет. Хотя помещение для этого нашла в прошлом году, но открыла кабинет только в начале июля. Сейчас он единственный в Северодонецке, где предоставляют такие услуги.

У Ольги есть клиенты. «Ко мне приходят и женщины, и мужчины, и дети. Многие из тех, кто занимается спортом. Из-за физических нагрузок люди имеют определенные проблемы со стопами, в мой кабинет приходят за оздоровлением. Люди хотят быть здоровыми, это вдохновляет меня», – делится мастер.

Создать сайт, снять видео, написать пост в социальных сетях – в этом предпринимательнице помогает ментор от проекта USAID Елена Набокова. Сейчас она дает Ольге индивидуальные консультации, направляет в начале ее предпринимательского пути.

А Ольга Шеденко мечтает о собственном салоне красоты, где будут работать разные мастера. На этом пути ее вдохновляет семья.