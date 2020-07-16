В ВОЗ обеспокоены сокращением уровня вакцинации детей из-за COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в среду, 15 июля, выразили обеспокоенность в связи со снижением уровня вакцинации детей из-за перебоев с доставками препаратов из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релизы организаций.

«ВОЗ и ЮНИСЕФ предупредили о вызывающем обеспокоенность снижении числа детей, которые получают необходимые для жизни вакцины в мире», – говорится в сообщениях международных организаций.

По мнению специалистов, такое сокращение «ставит под угрозу тяжело завоеванный прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для еще большего количества детей и подростков».

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что «пандемия поставила под угрозу этот успех» в иммунизации населения планеты. «Страдания и смерть, вызванные нехваткой у детей обычной иммунизации, которых можно было бы избежать, могут иметь более значительные последствия, чем сама пандемия», – указал он.

За время пандемии в мире зарегистрировано 13,5 млн случаев заболевания коронавирусом, 583 тыс. человек скончалось. Еще почти 8 млн человек выздоровели.