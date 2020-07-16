Бросают таблетки в колодец: В «ДНР» в ряде населенных пунктов нет централизованного водоснабжения (Фото)

В «ДНР» в отдельных населенных пунктах основным источником водоснабжения до сих пор остаются колодцы – там отсутствует централизованное водоснабжение. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Одним из таких населенных пунктов является поселок городского типа Троицко-Харцызск (расположен в 12 км к юго-востоку от Харцызска), где общественные колодцы находятся на особом положении. Уже более 200 лет для местных жителей это единственный источник воды.

Троицко-Харцызские колодцы, уверяют в «ДНР», одни из старейших сооружений поселка. В этом году поменяли срубы и привели в порядок прилегающую территорию. В поселке нет коммунального предприятия, и все работы производили местные жители.

«В связи с тем, что у нас нет централизованного водопровода в наших поселках, у нас эти 4 колодца – это жизнь. Мы стараемся поддерживать эти колодцы каждый год, чтобы они у нас были в хорошем состоянии», – утверждает «глава поселковой администрации» Наталья Марушка.

Местный житель Александр, как и все члены его семьи, всю свою жизнь ходит набирать воду к колодцу по ул. Советской. По его словам, сейчас много воды уходит на консервацию овощей и фруктов на зиму. Брать ее приходится именно из общественного колодца, ведь вода из скважины во дворе для этого непригодна. Хоть скважина находится примерно в 20 метрах от колодца, вода в ней не питьевая. Немного постоит – и становится очень горькой и соленой.

Качество воды в общественных колодцах контролируют специалисты санстанции. А за состоянием как самого сруба, так и прилегающей территории следит «администрация» поселка. «Замеряется водяной столб, потом по водяному столбу по формуле высчитывается, сколько таблеток мы должны бросить в колодец и прохлорировать. В последние 2 месяца сама санстанция ездит и в присутствии наших сотрудников хлорирует колодцы», – уверяет Наталья Марушка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube