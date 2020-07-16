На Луганщине рассказали, сколько потратят на реконструкцию стадиона в Станице Луганской (Фото)

В рамках национальной программы «Большая стройка» в Станице Луганской (Луганская обл.) реконструируют стадион «Нива». Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрация.

Руководство облгосадминистрации проинспектировало ход реконструкции стадиона «Нива». Во время реконструкции там обустраивают новое баскетбольное поле, футбольное мини-поле с искусственным газоном и беговые дорожки вокруг футбольного поля с новым современным резиновым покрытием.

В частности, легкоатлетические дорожки планируются с длиной бегового кольца 410 м. Ожидается также устройство ограждений и освещения игровых площадок.

Стоимость проекта – 11001,426 тыс. грн, из которых за счет средств Государственного фонда регионального развития – 9901,283 тыс. грн и местного бюджета – 1100,143 тыс. грн.