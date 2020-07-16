За сутки COVID-19 в Украине заболели 848 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 848 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 16 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 848 человек. Из них 36 детей, а также 51 медработник. Были госпитализированы 226 человек. Зафиксированы 18 летальных случаев. При этом выздоровели 800 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 56 455 человек. Из них 4 003 ребенка и 7 591 медработник. При этом в целом выздоровел 28 931 человек. Летальных случаев – 1 445», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (197), Ровенской (70), Ивано-Франковской (64) областях, а также г. Киеве (116).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 776 случаев COVID-19, в Луганской – 98 случаев.