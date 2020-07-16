«Укрзализныця» восстановила полноценную продажу билетов на поезда в Киев

«Укрзализныця» сегодня, 16 июля, восстановила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации», – отметили в пресс-службе.

Также в «Укрзализныце» напомнили, что в случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда:

№7 / 8 Харьков – Одесса – со 2 июня,

№81 / 82 Харьков – Новоалексеевка,

№53 / 54 Днепр – Одесса – с 17 июня,

№91 / 92 Одесса – Константиновка – с 29 июня.

В целом «Укрзализныця» восстановила курсирование 65 поездов – это больше половины от докарантинного количества. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обрабатывается постельное белье во время стирки.

В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.