В ЕС отреагировали на убийство военного медика на Донбассе

Убийство военного медика на Донбассе в Европейском Союзе назвали нарушением всех мирных договоренностей и гуманитарного права. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, обнародованном в Twitter.

«Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, это нарушение Минских соглашений, договоренностей "нормандского" саммита и международного гуманитарного права. Необходимо, чтобы все стороны соблюдали режим прекращения огня и полностью выполняли свои обязательства», – говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР». В среду, 15 июля, незаконные вооруженные формирования вернули с временно неподконтрольной украинским властям части Донетчины тело погибшего военнослужащего.

В Великобритании призвали РФ прекратить конфликт на Донбассе.