Сводка из зоны ООС за 15 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки – из гранатометов, пулеметов, минометов калибром 120 мм;

в районе Гнутово, Водяного и Авдеевки – из гранатометов и пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел огонь по украинским опорным пунктам:

рядом с Новолуганским – из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Орехово и Новотошковского – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также, за минувшие сутки НВФ в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящимися на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за прошедшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 39 единиц. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелы на донецком направлении велись по районам поселков Александровка и шахты "Трудовская", на мариупольском под огнем оказались окрестности сел Куликово и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.)».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.