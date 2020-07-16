На Луганщине 13 человек лечатся от COVID-19 амбулаторно (Карта)

На Луганщине за сутки подтвержден 1 случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшие сутки в области подтвержден новый случай коронавирусной болезни. Мужчина, житель Лисичанска, вернулся из РФ и заболел, находясь в самоизоляции», – отмечают в центре.

Таким образом, всего в Луганской области подтверждены 99 случаев заболевания, из них:

выздоровели – 77 человек;

продолжает лечение – 21 человек (13 человек – амбулаторно, остальные – в стационарах различных лечебных учреждений области);

умер – 1 больной.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 июля в Украине COVID-19 заболели 56 455 человек (28 931 пациент выздоровел, 1 445 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 776 случаев инфицирования (выздоровели – 475 пациентов, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 1 444 случая COVID-19 (выздоровели – 675 человек, летальных случаев – 87), в «ЛНР» – 583 случая COVID-19 (выздоровел – 501 человек, летальных случаев – 14).