В Донецке снова эвакуация: В соцсетях сообщают, что заминировано здание Sky City (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 16 июля, в очередной раз эвакуировали людей – на этот раз из здания бизнес-центра Sky City. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают люди, сейчас проводится эвакуация из 21-этажного здания по ул. Артема, где расположено «министерство связи ДНР». По словам дончан, поступило сообщение о минировании. У входа дежурят медики и «полиция».

Отметим, что это третий случай эвакуации людей из-за поступившего сообщения о минировании за неделю.

Напомним, 9 июля в Донецке из-за угрозы взрыва были эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент», а 15 июля в «полицию ДНР» поступил анонимный звонок о минировании бизнес-центра «Столичный», после чего также была проведена эвакуация.