В «ДНР» еще трое пожилых людей умерли от COVID-19

За последние сутки в «ДНР» выявлены 18 новых случаев COVID-19, также от коронавируса умерли 3 человека. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 15 июля, выявлены 18 случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у гражданина, прибывшего из Украины 7 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь» – утверждают в «минздраве».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 74 лет и 62 лет и женщина в возрасте 84 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 16 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1444:

на лечении – 682 пациента,

выписаны – 675 человек,

летальных случаев – 87.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 июля в Украине COVID-19 заболели 56 455 человек (28 931 пациент выздоровел, 1 445 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 776 случаев инфицирования (выздоровели – 475 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 99 случаев инфицирования (выздоровели – 77 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 583 случая COVID-19 (выздоровел – 501 человек, летальных случаев – 14).