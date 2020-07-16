Россия готовит Донбассу «карабахский» или «абхазский» сценарий, – доклад в ОБСЕ

Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свой состав и сейчас приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух основных сценариев для этих территорий – «абхазский» или «карабахский». Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, который выступал в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ, сообщает «Укринформ».

«Россия реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Российской Федерации. На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет», – заявил он.

Литвиненко обратил внимание на массовую выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО и внедрение российской правовой и экономической системы на этих территориях.

«Можно сказать, что на протяжении последних 6 лет Россия осуществляла масштабные подрывные действия против Украины, тем самым разрушая основы европейской безопасности и создавая угрозу миру и стабильности на континенте», – заявил Литвиненко.

Литвиненко отметил, что Россия в феврале-марте 2014 осуществила прямую военную агрессию против Украины, незаконно оккупировав территорию украинского Крыма и Севастополя. Позже, в марте-апреле 2014 года, россияне начали прокси-войну на Донбассе.

«Основной целью этих военных действий может быть задача по дестабилизации Украины и уничтожению ее устойчивости», – заявил он.