На Донетчине со второго этажа выпал ребенок

В Константиновке (Донецкая обл.) правоохранители проводят проверку по факту падения ребенка из окна. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что шестилетняя девочка оперлась на противомоскитную сетку и выпала со второго этажа. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Вчера около 17:00 в полицию поступило сообщение из местной больницы о госпитализации ребенка с травмами, полученными в результате падения со второго этажа жилого дома. По словам родителей, они ненадолго вышли в другую комнату, оставив ребенка одного. Между тем девочка оперлась на противомоскитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна. С травмами маленькую пострадавшую доставили в больницу. По данному факту проводится проверка», – рассказали в полиции.