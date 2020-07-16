В Донецке слушали радио на украинском языке, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители слушали украинское радио. Об этом люди пишут в соцсетях.

В частности, 15 июля дончане могли найти только одну ФМ-волну, где транслировалось радио.

«Это было весь день… И вечером… У меня та же фигня, ловит укр. радиостанцию и все... Кто в курсе, что происходило с радио? Нашел одну ФМ-волну украинского радио и больше ничего!», – пишут люди.

В местном паблике жители Донецка поясняют, что проводились профилактические работы на радиопередающем оборудовании, о которых «ДНР» предупреждала. Поэтому «республиканские» радио и не работали.

После проведения работ у ряда слушателей слетели настройки в магнитолах, и приходилось перенастраивать поиск.

Некоторые люди отмечают, что обрадовались появлению радио на украинском языке. «Не знаю, включил, норм музыка. Да и мова как-то особо не парит… Вечером наши со своим российским трешем как начали давить на мозг, хана!... Ой, а я обрадовалась», – пишут дончане.

Также местные жители отмечают, что в Седово, кроме украинских телеканалов, по т2 ничего нет.

«Все 32 канала – рiдна мова», – пишут отдыхающие.