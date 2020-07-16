Рада назначила нового главу НБУ

Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который на сегодняшний день был главой правления государственного «Укргазбанка». Соответствующий проект постановления поддержали 332 народных депутата. Об этом пишет «Сегодня».

Сам Шевченко во время своего выступления перед депутатами заявил, что за последние 6 лет был создан независимый Центробанк, который обеспечил макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики.

«За время карантина банковская система подтвердила свою зрелость, в чем была, безусловно, большая роль регулятора. Экономика Украине начинает выходить из карантинных ограничений, но она продолжает стагнацию», – сказал он.

Шевченко рассказал о будущих шагах Нацбанка, которые должны помочь справиться со сложившейся ситуацией.

«Во-первых, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы … Во-вторых, НБУ и дальше будет продолжать мероприятия относительно усиления финансовой стойкости банков: нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%…», – сказал новый глава НБУ, не успев закончить свою речь, и начали выступать депутаты.

Что известно о новом главе Нацбанка. Кирилл Шевченко является главой правления государственного банка «Укргазбанк». Закончил Харьковский государственный экономический университет (экономист).

В 90-х годах он работал экономистом в кредитных отделах «Украинского кредитного банка», банка «Аваль». После этого, до 2006 года, был первым заместителем председателя правления банка «Финансы и кредит».

С 2006 по 2009 годы – глава правления Государственного ипотечного учреждения. В 2009-м стал советником премьер-министра Украины.

В том же году он стал первым замглавы правления «Укргазбанка». Однако в 2011-м работал председателем правления ЧАО «Украинская стратегическая группа». В 2012 году – председатель правления АО «СКПД». С 2012 по 2014 годы был советником секретариата председателя «Ощадбанка».

В октябре 2014-го вернулся в «Укргазбанк», а с 2015-го стал главой правления.