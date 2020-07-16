+6 новых случаев: В «ЛНР» сообщили о ситуации с COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 583 случая заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 16 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 583», – уверяют в «минздраве».

«Выписан полностью выздоровевший и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 501 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 14 человек», – добавляют в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 июля в Украине COVID-19 заболели 56 455 человек (28 931 пациент выздоровел, 1 445 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 776 случаев инфицирования (выздоровели – 475 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 99 случаев инфицирования (выздоровели – 77 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 444 случая COVID-19 (выздоровели – 675 человек, летальных случаев – 87).