Дал взятку полицейскому: Житель Луганщины приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Жителя Новопсковского района Луганщины, который дал взятку полицейскому, приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Приговором Новопсковского районного суда Луганской области житель Новопсковского района признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, а также самовольном оставлении лицом места жительства с целью уклонения от административного надзора (ч. 1 ст. 369, ст. 395 УК Украины) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы», – говорится в сообщении.

По материалам следствия, в сентябре 2019 года ранее судимый мужчина в период установленного в отношении него административного надзора предоставил участковому офицеру полиции неправомерную выгоду в размере 2 тыс. грн за получение разрешения на беспрепятственный выезд за пределы государства на неопределенный срок.

«При этом обвиняемый нарушил установленный в отношении него административный надзор – самовольно оставил место жительства и скрывался от правоохранительных органов», – подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.