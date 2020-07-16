Запрещено Оттавской конвенцией: На Луганщине нашли минно-взрывное устройство производства РФ

Службы безопасности Украины расследует факт использования участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) неконтактного взрывного устройства НВУ-П «Охота» российского производства, которое запрещено Оттавской конвенцией 1997 года. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений Операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковка (Попаснянский р-н, Луганская обл.).

НВУ-П «Охота» представляет собой комплект из 5 противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров.

«По оперативной информации, этот взрывное устройство было установлено боевиками незаконных вооруженных формирований вблизи населенного пункта у линии разграничения, что составляло потенциальную угрозу для местных жителей», – отметили в СБУ.

Сейчас мины, составлявшие комплект, уничтожены военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте.

Неконтактное взрывное устройство изъяли следователи СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности.

В спецслужбе также отметили, что в первом полугодии этого года сотрудники СБУ обнаружили на Луганщине более 30 единиц огнестрельного стрелкового оружия, почти 550 мин, гранат и гранатометных выстрелов, более 100 кг взрывчатки и почти 15 тыс. патронов различного калибра.