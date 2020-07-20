«Дубайская шаурма», карусели, пляж: Подробности отдыха в Седово от жителя Донецка (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в курортном поселке Седово на берегу Азовского моря. Дончанин подробно рассказал об особенностях отдыха.

Из Донецка он поехал в Седово на легковом авто. «Общее время поездки у нас составило 1 час 43 минуты», – рассказал «Виконста», отметив, что быстро прошел блокпост.

Дончанин с женой заселились в 2-местный номер, где есть столовая, холодильник, чайник, посуда. В ванной, совмещенной с туалетом, – душевая кабинка и бойлер. Вода круглосуточно.

В номере – достаточно просторно, есть большая кровать, небольшой диван, телевизор, кондиционер. За все это нужно заплатить 1,5 тыс. руб. (612 грн по местному курсу на 20.07.2020) в сутки – за комнату, вне зависимости от количества человек.

«Виконста» побывал на местном рынке, где продают конфеты, чай, кофе, вареную кукурузу, овощи, фрукты, виноград. Мед 3 л продают за 1800 руб. (735 грн), пирожки с вишней и абрикосами по 30 руб. (12 грн). Много на рынке соленой рыбы. Таранка (15 штук) стоит 100 руб. (41 грн). Есть также одежда, купальники, обувь, сувениры.

Работают в Седово аптеки, магазинчики и кафе. Цена за комплексный обед в кафе – от 250 до 300 руб. (102-122 грн). «Дубайская шаурма» стоит 130 руб. (53 грн), двойная – 260 руб. (106 грн). Чебуреки продают по 35-55 руб. (14-22 грн).

По дороге к пляжу установили карусель – детское колесо обозрения. По словам дончанина, лучший пляж в Седово – это пляж пансионата «Алые Паруса». За ним следят, он чистый и уютный. Вход в воду пологий, примерно в 25 метрах от берега еще мелко. Камней на дне нет.

Отдыхающих много, свободных мест практически нет.

На центральном городском пляже продают креветки, кукурузу, горячительные напитки. Отдыхающих – очень много, играет музыка. Есть возможность покататься на банане, катамаране и на корабле, проводятся экскурсии.

«Виконста» обратил внимание, что установлены урны. У разбитой дамбы купаться не рекомендуется – о чем говорят соответствующие надписи краской.

Вечером в Седово гуляют на центральной улице. Работает картинг, дети прыгают на батутах, которых несколько видов, ездят на квадроциклах, машинках, гироскутерах, играют в аэрохоккей, стреляют по мишеням в тире.