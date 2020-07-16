Все съехали: Житель Донецка показал ТЦ «Маяк» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь прошелся пешком по Киевскому району. Впечатлениями от увиденного он поделился в соцсетях.

В частности, мужчина начал свою прогулку у книжного и радиорынка «Маяк». Сам торговый центр, расположенный по ул. Артема, 160, по-прежнему не работает. «Все съехали – кто куда. Фотосалоны, ателье, отдел швейных машин, зоомагазин, ювелирные мастерские, посуда, электротовары», – перечислил дончанин.

Дальше находятся небольшие магазинчики, которые продолжают работать.

Мужчина отметил, что вокруг территории рынка, у пешеходных дорожек выросли большие кусты, которые никто не подстригает. Металлоконструкции, на которых раньше размещались баннеры, сегодня пустуют.

Далее он прошел римско-католический костел Христа Царя прихода Святого Иосифа. «Здесь также проводятся органные концерты, объявление висит», – рассказал дончани, отметив при этом, что не наблюдал у храма большое количество людей.

Также дончанин поднялся на мост над дорогой и показал открывающийся сверху вид.

Затем Игорь прошел мимо местного пруда, в сторону кладбища, где похоронен самый влиятельный дончанин 90-х годов Ахать Брагин (Алик Грек).