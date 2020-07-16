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Большая стройка: На Донетчине до конца года откроются 5 детских садов (Видео)

16.07.20 13:24

В рамках национальной программы «Большая стройка» в Донецкой области идут работы по строительству и капитальному ремонту в 5 детских дошкольных учреждениях. К концу года все они начнут принимать воспитанников. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«В рамках президентской программы проводим капитальный ремонт в мариупольском яслях-саду №117 "Юный моряк" и бахмутских детсадах №39 "Одуванчик", №49 "Крепыш" и №56 "Гусельки", а также реконструируем нежилое помещение в Краматорске – в котором появится совершенно новый детский сад», – написал Кириленко.

Он уточнил, что всего на эти работы из государственного и местного бюджетов выделено почти 123,5 млн грн.

«Детсады "Юный моряк" и "Крепыш" будут готовы принять своих воспитанников в сентябре; детсады "Одуванчик" и "Гусельки" – в октябре. Строительство нового дошкольного учреждения в Краматорске будет полностью завершено к концу этого года», – добавил глава ОГА.

Павел Кириленко отметил, что после реконструкции значительно снизятся расходы на обслуживание зданий детсадов, а срок эксплуатации возрастет. И самое главное – почти тысяча детей Донецкой области будут воспитываться в удобных и безопасных условиях.

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