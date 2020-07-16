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Новому главе НБУ не позавидуешь, – эксперт

16.07.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Новоназначенному главе НБУ Кириллу Шевченко важно сконцентрироваться на установлении контактов и прояснить позицию, что никто не собирается контролируемо делать эмиссию, как говорилось в последнее время. Также необходимо заняться стабилизацией украинских кредитных рейтингов. Такое мнение выразил экономист Григорий Кукуруза в эфире канала «Украина 24».

Кукуруза также прокомментировал само решение о назначении Шевченко.

«Это довольно закономерно. Еще вчера все было ясно. Если говорить про экономическую политику, то новому руководителю не позавидуешь. С одной стороны, он находится под шквалом критики, потому что любая фамилия негативно бы была воспринята западными партнерами, с недоверием. Это не связано с самим человеком, а больше касается характера отставки предыдущего руководителя», – сказал Кукуруза.

Экономист назвал первоочередные задачи для нового главы НБУ.

«Сейчас первое время важно сконцентрироваться на установлении контактов и прояснить позицию, что никто не собирается контролируемо делать эмиссию, как говорилось в последнее время. Второе – это стабилизация украинских кредитных рейтингов», – сказал эксперт.

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