Проржавела бочка: В Мариуполе на улицу вытекло около 700 литров соляной кислоты (Фото)

В Центральном районе Мариуполя 15 июля произошло ЧП: на территории бывшего ликеро-водочного завода из проржавевшей бочки вылилось около 700 литров соляной кислоты. Спасатели и коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия, а полиция открыла по данному факту уголовное дело, передают «Донецкие новости».

Как рассказал первый заместитель городского головы Михаил Когут, разлив неизвестной жидкости с характерным кислотным запахом произошел 15 июля около 18:00.

«После обращения жителей на место оперативно выехали сотрудники ГСЧС, полиции, управления по вопросам экологии и охраны труда. Было ограничено передвижение транспорта и пешеходов. В ликвидации помогали сотрудники коммунальных предприятий. Задействовали до 10 единиц техники. Вся прилегающая территория была обработана известковым раствором. Проржавела старая бочка, из которой и пролилась жидкость. Устанавливаем связь с владельцем. Ситуация контролируется», – рассказал Михаил Когут.

В тот же день, до 22:00 последствия разлития жидкости были полностью ликвидированы.

По словам заместителя городского головы Сергея Захарова, согласно результату экспресс-теста определили, что разлился слабоконцентрированный раствор соляной кислоты. Емкость находилась на территории бывшего ликеро-водочного завода. Она не была герметично закрыта. Всего вытекло порядка 600-700 литров.

«Подключена государственная экоинспекция, которая совместно с Нацполицией приступила к обследованию территории, а также к расчету ущерба, который в последствии будет выставлен собственнику данной емкости», – подчеркнул Захаров.

На сегодняшний день здание бывшего ликеро-водочного завода принадлежит Фонду госимущества.

Полиция начала досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Сейчас полицейские устанавливают лиц, по чьей вине произошло разлитие кислоты.