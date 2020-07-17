«Топаз», «Галактика», «Обжора»: Житель Донецка опубликовал новые кадры (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал ряд интересных мест.

В частности, дончанин показал завод, где делали «Кольчуги». Завод «Топаз» он обошел с разных сторон, в том числе со стороны центрального входа и с улицы Куйбышева – раньше здесь напротив здания была автостоянка, которая была постоянно заполнена. Сейчас она пустует. Также с этой стороны упала часть фасада.

«Что на этом заводе только не делали… Вообще, он военного назначения», – сказал дончанин.

Далее он миновал автозаправку, 16-этажки, пострадавшие во время обстрелов – и сейчас стены посечены осколками и некоторые окна разбиты.

Затем дончанин вышел к строительному гипермаркету «Галактика», что размещается в здании бывшего «Амстора». Он показал уличные склады – у здания, во дворе магазина хранятся различные товары. Житель Донецка отметил, что в «Галактике» можно купить любые товары для строительства и ремонта, а также быттехнику и другие товары.

Дончанин также продемонстрировал здание, где размещались супермаркет «Обжора» и ресторан «Чердак».

Напомним, завод «Топаз» (г. Донецк) основан 10 октября 1974 года. До начала вооруженного конфликта на Донбассе предприятие было известно, как производитель радиолокационных станций «Кольчуга» (автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки). На заводе работали 1,5 тыс. трудящихся.

Летом 2014 года завод был захвачен. Часть техники, мощностей предприятия и техдокументации были вывезены в Россию. По словам директора завода «Топаз» Юрия Рябкина, также часть производимой для украинской армии техники удалось доставить на подконтрольную украинской власти территорию – в Запорожье на базу НПК «Искра».