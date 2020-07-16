В России заявили об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины

У России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины. Об этом сегодня, 16 июля, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает российский «ТАСС».

«Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может», – сказал Руденко.

По его словам, «украинские переговорщики все чаще поднимают тему об устарелости Минских соглашений, о необходимости разработки каких-то новых параметров этой сделки».

«Для нас основой украинского урегулирования остается массив договоренностей, достигнутых с 2014 по 2015 год. Считаем, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы мы меняли и сами соглашения, и ту логику, которую они содержат, и ту очередность шагов, которая там зафиксирована», – подчеркнул замглавы МИД России.

Как сообщалось ранее, в статье для американского исследовательского центра Atlantic Counci вице-премьер-министр Алексей Резников объяснял, что в нынешнем состоянии дел на Донбассе Минские соглашения должны быть трансформированы.