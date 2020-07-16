Организовывали и проводили «референдум» в 2014-м году: На Луганщине будут судить 4-х человек

4-х жителей Луганщины будут судить за участие в организации и проведении незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомство направило в суд обвинительные акты в отношении 4-х человек по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жители городов Счастье и Лисичанска в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". Одна из обвиняемых возглавляла "избирательный участок" на территории г. Лисичанска, другие выполняли функции "членов комиссии"», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что указанные люди «формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования и приняли участие в подсчете голосов».

«Кроме того, на "председателя комиссии" возлагалась ответственность за организацию работы на "участке". Результаты голосования в дальнейшем использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики», – отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что во время досудебного расследования указанные люди полностью признали свою вину и активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между ними и прокурорами заключены соглашения о признании виновности.

Досудебное расследование осуществляли следователи третьего управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.