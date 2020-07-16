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Обязательное тестирование на COVID-19 в РФ: Надо ли проходить приезжающим из «ДНР»

16.07.20 15:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Люди, которые приезжают из «ДНР» в Россию через временно неконтролируемый участок украинско-российской границы, по прибытии должны предоставить результаты обследования на COVID-19. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на информацию от Управления информационной политики правительства Ростовской области РФ.

С 15 июля в РФ вступило в силу постановление, согласно которому все иностранные граждане и россияне при въезде в РФ обязаны иметь результаты обследования на COVID-19 либо сдать тесты по месту прибытия в течение 3-х суток.

«Это постановление является обязательным и для Ростовской области. По всей стране такой порядок», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что о результатах тестирования нужно информировать Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор). «Тесты бессрочные. Повторное обследование необходимо лишь в случае появления симптомов респираторного заболевания, либо по служебной необходимости», – сообщают в «республике».

Напомним, в России теперь всем прибывшим надо сдавать тест на коронавирус.

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