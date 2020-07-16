В «ЛНР» жительницу Луганска обвинили в «госизмене» и отправили в тюрьму на 12 лет

В «ЛНР» жительницу Луганска «верховный суд» «приговорил» к 12 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Как уверяют в «республике», луганчанка в апреле 2019 года при пересечении украинского КПВВ «Станица Луганская» была завербована сотрудниками Службы безопасности Украины. «В качестве негласного агента на оплачиваемой основе, преследуя цель корыстной наживы, выполняла задания специальных служб по проведению тайниковых операций и получения незаконным путем образца оборудования военного назначения», – сообщают в «ЛНР».

«В день выполнения поставленного СБУ задания подсудимая была задержана с поличным… В судебном заседании подсудимая свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала частично, указывая на то, что не осознавала преступный характер своих действий… Несмотря на факт частичного признания вины подсудимой, ее вина в судебном заседании полностью доказана совокупностью исследованных и перепроверенных доказательств, которые в полном объеме были положены в основу обвинительного приговора», – добавляют в «республике».

В «генпрокуратуре» сообщили, что «подсудимая признана виновной в совершении государственной измены... подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы».

«Не согласившись со строгостью назначенного наказания, осужденной подана апелляционная жалоба. Апелляционной коллегией верховного суда ЛНР приговор оставлен без изменений, а апелляционная жалоба осужденной – без удовлетворения. В настоящее время осужденная отбывает наказание», – заявляют в «республике».