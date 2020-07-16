Определены пороговые баллы для ВНО по физике и математике

Определены пороговые баллы «сдал / не сдал» на Внешнем независимом оценивании (ВНО) по математике и физике. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что в пятницу, 17 июля, на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по математике и физике.

Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога «сдал / не сдал». Был определен пороговый балл «сдал / не сдал» для тестов по математике и физике.

«Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по математике, который соответствует 9 тестовым баллам, по физике – 12. От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал / не сдал" преодолели: по математике 87% лиц; по физике – 92%», – отметили в пресс-службе.

В УЦОКО также обратили внимание, что участники тестирования текущего года смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по математике и физике будут размещены на информационных страницах участников 17 июля.