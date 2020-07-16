Выходец из Мариуполя будет претендовать на кресло мэра столицы

Предприниматель из Мариуполя Дмитрий Гурин будет принимать участие в праймериз партии «Слуга народа» по выдвижению кандидата в мэры Киева. Об этом сегодня, 16 июля, сообщила заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Сайт города Мариуполя».

Дмитрий Гурин был избран депутатом Верховной Рады впервые. Прошел по спискам партии «Слуга народа».

В родном городе он больше известен как Митя Гурин. Он родился в Хмельницкой области, но рос и учился в Мариуполе. Работал в местной детской газете «Привет, ребята».

После окончания Приазовского государственного технического университета оформил в Мариуполе ФОП и стал вести предпринимательскую деятельность, занимался урбанистикой.

В 2002 году Гурин по приглашению студии Артемия Лебедева переехал в Москву работать дизайнером. Во время «Оранжевой революции» удаленно участвовал в проекте «Хроника текущих событий», затем вернулся в Украину.

В 2016 году работал в команде и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, в части информационного обеспечения реформы здравоохранения.

В данное время Дмитрий Гурин – член комитета ВР по вопросам организации деятельности государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.