Объединенные силы принимают меры для поиска и эвакуации раненого военного, – штаб ООС

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по поиску и эвакуации раненого военнослужащего. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, тело лейтенанта, погибшего у Зайцево (Донецкая обл.) 13 июля, уже передано на контролируемую правительством Украины территорию. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала погребения. Прощание с погибшим состоится завтра, 17 июля, в 11:00 в городе Лиман, на территории центрального храма.

Командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской власти тела погибшего военного медика.

По инициативе украинской стороны от СММ ОБСЕ получены гарантии режима тишины для поиска третьего военнослужащего, которые начались сегодня в 12:00.

«Иностранные партнеры – на стороне Украины и ожидают, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. То есть в полной мере выполнит собственные обязательства по Минским договоренностям», – резюмировали в штабе.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР». В среду, 15 июля, незаконные вооруженные формирования вернули с временно неподконтрольной украинским властям части Донетчины тело погибшего военнослужащего.