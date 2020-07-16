На Донетчине пройдут сразу три спортивных чемпионата Украины

В пгт Мангуш (Мангушский р-н, Донецкая обл.) с 23 июля по 2 августа состоятся сразу три чемпионата Украины: по пауэрлифтингу, жиму лежа и классическому жиму лежа. Участие примут около 130 спортсменов открытой возрастной группы и ветераны. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

За неделю до начала соревнований в онлайн-режиме состоялось заседание организационного комитета с участием начальника управления физической культуры и спорта облгосадминистрации Владимира Мыцыка, глав Мангушской райгосадминистрации и Мангушского поселкового совета, руководителей спортивных федераций.

Члены оргкомитета подробно рассмотрели вопросы, связанные с церемонией открытия соревнований, которая состоится в районном доме культуры «Мангуш» 24 июля, а также вопросы трансфера и размещения участников, медицинского обеспечения и другие.

«Чемпионаты будут проходить с выполнением всех противоэпидемических требований: не более 50-ти человек в каждой группе участников, соблюдение дистанции, применение средств индивидуальной защиты, доступность дезинфекторов и тому подобное», – подчеркнули в Донецкой ОГА.

Всего в Мангуше ожидается около 130 спортсменов, которые представят 22 региона Украины.

В условиях карантина, которые предусматривают отсутствие зрителей на соревнованиях, наблюдать за ходом чемпионатов можно будет благодаря онлайн-трансляции.