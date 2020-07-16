Врачам – на 3,5 тысяч: В Минздраве озвучили суммы повышения зарплат медикам

С 1 сентября будет повышена заработной платы медицинских работников. Такое решение поддержал Кабмин. Об этом министр заявил здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге по итогам заседания правительства 15 июля.

Повышение произойдет как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала. В среднем зарплаты вырастут следующим образом:

зарплата врача повысится на 3,5 тыс. грн;

среднего медицинского персонала – на около 2,5 тыс. грн;

младшего медицинского персонала – на около 1250 грн.

«Как вы знаете, 19 июня этого года, по инициативе Минздрава и по поручению президента, было принято решение о системном повышении зарплаты всем медицинским работникам. Сегодня мы выделили конкретный финансовый ресурс на оплату труда с 1 сентября. Это системное решение, чтобы двигаться к тому, чтобы зарплата медиков была на высоком уровне», – подчеркнул Степанов.