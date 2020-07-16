ЕС выделяет Украине 105 млн евро: На что пойдут средства

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской комиссией на финансирование новых программ помощи ЕС для Украины на 105 млн евро. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает правительственный портал.

Это финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19.

«Помощь от Европейского Союза будет направлена на ряд направлений – от усиления возможностей органов власти и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ, до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий. Воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения», – отметила Стефанишина.

В частности, 60 млн евро будут выделены на Программу технического сотрудничества 2020 года для повышения способности органов власти проводить реформы по Соглашению об ассоциации, в частности министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ. Программа также позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и т.п.

25 млн евро будут направлены на реализацию Программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Благодаря Программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли. Кроме того, Программа позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах.

20 млн евро будут выделены на Программу «EU4BUSINESS: Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине». Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создания новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных громад, а также совершенствования экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками.