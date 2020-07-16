Верховная Рада изменила Избирательный кодекс: Что приняли депутаты

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3485 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства». Документ предлагает ряд поправок в действующий Избирательный кодекс, передает «Цензор.НЕТ».

«За» соответствующее решение проголосовали 308 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры и их унификации. Ко второму чтению законопроекта было подано 4065 поправок.

Что меняется в новой редакции Избирательного кодекса:

закон запрещает проведение предвыборной агитации в таких видах, как предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров;

запрещено и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии);

внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день – либо весной, либо осенью;

предлагается цифровизация избирательного процесса: штабы смогут онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. Появится возможность использования электронного подсчета голосов;

упрощаются процедуры и требования к документам, а правила не будут меняться под ситуацию перед самыми выборами. Документом устанавливается «дедлайн», после которого избирательная система на местных выборах не может меняться в интересах той или иной политсилы;

устанавливаются и механизмы борьбы с «двойниками» во время президентских выборов;

увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

Напомним, выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.